Lina Tejeiro comparte sexy foto mostrando la cola, pero su pequeño hueco se roba las miradas

Los biopolímeros en las famosas ha sido un tema que ha dado mucho de que hablar durante los últimos años y una de las celebridades que ha sufrido por este tema es la reconocida actriz Lina Tejeiro, quien ha compartido con el paso de los meses su terrible experiencia con esta sustancia que ha hecho que su salud decaiga en algunas oportunidades.

La llanera se ha sometido en varios momentos a la cirugía de la extracción y hace algunos meses ingresó de nuevo al quirófano para intentar cambiar el rumbo de su salud debido a esto.

Lina Tejeiro ha estado algo alejada de las redes sociales, situación que no es común en ella y, por ese motivo, varios de sus seguidores le preguntaron por medio de Instagram cuál ha sido la razón, a lo que la actriz no dudó en contar que no se ha sentido bien anímicamente y se sigue cuidando de su operación.

La llanera abrió la caja de preguntas y respuestas y allí algunas personas le preguntaron si su mamá Vibiana Tejeiro aún le hacía las curaciones, a lo que Lina reveló que no y se animó a mostrar un video que llamó la atención de millones de internautas.

Y es que en la filmación se ve el momento en el que la joven comenzó a alistar los elementos con los que se haría la limpieza y mostró sin censura el pequeño 'hueco' que tiene en su cola para que la herida drene.

Sin embargo, lo que más impresión le causó a algunas personas es que Lina se oprimió un poco la zona y de allí dentro salió una especie de líquido, luego, se metió algo que parecía a un pitillo para seguir limpiando la herida.

De esta manera, Lina dijo que mostraba ese contenido para que las mujeres que la estaban viendo y se quisieran hacer cualquier tipo de procedimiento estético, lo pensaran dos veces pues en algunos sitios los biopolímeros lo ocultan bajo el nombre de vitaminas y de esta manera resultan haciendo daño a las personas en un futuro.

Lina Tejeiro, actriz colombiana /Foto: Instagram Lina Tejeiro

