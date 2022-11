Lina Tejeiro habría comparado a Juan Duque con un rímel para dar a entender por qué decidió dejarlo

Desde que el cantante paisa de reguetón Juan Duque confirmó a través de un video que su relación amorosa con Lina Tejeiro había terminado, la actriz se desconectó por un tiempo de sus redes sociales, donde solía ser muy activa. Desde entonces surgieron todo tipo de hipótesis sobre lo que habría podido ocurrir para que luego de estar supuestamente muy 'encarretados', todo se fuera al piso y decidieran ponerle punto final a su breve historia de amor.

Muchos señalaron que Duque le habría sido infiel a la actriz; sin embargo fue el mismísimo creador de contenido el que se encargó de aclarar que las cosas entre los dos no empezaron a fluir de un momento a otro, y que luego de luchar porque todo funcionara tomaron la determinación de cortar por lo sano. Dicha versión, no fue confirmada ni tampoco desmentida por Lina, que acudió al silencio absoluto para enfrentar la situación.

Sin embargo, en redes sociales los seguidores del amorío le exigían a Tejeiro una explicación o por lo menos una señal que les diera un panorama de lo que estaba pasando por su cabeza tras la inesperada ruptura.

Por lo tanto, fue este Jueves 10 de noviembre, casi tres semanas, que Lina ha vuelto a manifestarse en sus redes sociales; y aunque si bien en ningún momento nombró a su ex, lo que escribió en su cuenta de Twitter explicaría lo que según ella sucedió.

"Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté".

