Lina Tejeiro posó con diminuta blusa y las 'puchecas' casi quedan al aire libre; no tenía brasier

Lina Tejeiro una vez más vuelve a ser tendencia en las redes sociales gracias a una serie de fotos candentes que publicó en su cuenta personal de Instagram.

La actriz contó que tenía uno de sus vuelos retrasados y aprovechó el momento para tomarse algunas selfies mostrando su outfit de la cintura para arriba, sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que por poco sus 'puchecas' se le salen de la blusa pues era bastante corta, tanto que se veía que no estaba usando brasier.

Junto a su publicación que ya cuenta con miles de me gusta y comentarios, la joven escribió: "Vuelo retrasado… Ok, me tomo fotos y un café".

Como era de esperarse, Lina Tejeiro subió la temperatura de más de un seguidor al mostrar el tonificado cuerpo que tiene.

Otro aspecto que ha llamado bastante la atención de los usuarios de las redes sociales, es que la joven actriz está luciendo un nuevo look con el cual se ve espectacular, sin embargo, hubo personas a quienes no les gustó y la criticaron diciéndole que parecía de más edad.

Al parecer todo se trataría de un nuevo estilo para un papel que estaría realizando en alguna producción. Por el momento todo queda en rumores y solo queda esperar a que la actriz confirme o desmienta esta información.

Lo que si es cierto es que los internautas no dudaron en dejar sus opiniones en los comentarios de la publicación de Lina Tejeiro.

"Te queda chiquita la camiseta", "Que el pelo, que esto que aquello.... Nada está niña es bella como sea y es obvio que nos ha demostrado lo profesional que es", "Que si subió de peso..😂😂 que si esta embarazada...que si las cejas....hay por Dios hagan lo que ella...dedíquense a ser feliz...", "Dijo la tía chismosa, ya se le nota el embarazo. 😂", "Tú eres la mujer más hermosa del mundo. Y no pienso discutirlo con nadie", son las opiniones de sus fans.

