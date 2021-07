Llorando, Andrea Valdiri lamenta que recayera habitante de calle que ayudó a rehabilitar

Andrea Valdiri expresó con sus seguidores la tristeza que sintió al enterarse que el joven habitante de calle conocido como 'El Miura' volvió a recaer en las drogas y el vicio. La barranquillera había apoyado durante un año su rehabilitación.

La empresaria se ha caracterizado por hacer obras sociales en favor de las personas más necesitadas y el 'Miura' fue uno de los casos que más alegraban su corazón, pues logró que el joven saliera de las calles y se dejara ayudar.

Sin embargo, los procesos de rehabilitación de las personas que están sumidas en las drogas suelen ser largos y pasar por muchos altibajos. Eso fue lo que, al parecer, le sucedió al joven, pues según dijo la bailarina, hay personas malas que lo rodean y lo incitan a caer de nuevo.

"No todos los días son buenos, también hay días que son malos. Hoy me levanté viendo unos comentarios de personas que me dicen: ‘se te acabó el circo’ y ‘esa platica se perdió’, pero quiero que sepan que esto no es una cuestión de dinero, era un tema de amor. Es un ser humano al que yo quise ayudar y le puse el empeño, porque fue más de un año de dedicación con un equipo maravilloso (…) Hay gente que le da trago para grabarle videos y también están los que lo incitan a beber, eso se nota (…) Siento que perdí una batalla”, expresó Andrea Valdiri.

Recientemente llegó a sus manos un video en el que se ve al 'Miura' bailando, aparentemente, bajo el efecto de alguna sustancia y esto llenó de tristeza a la bailarina quien se manifestó en sus redes sociales.