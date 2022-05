Lorna Cepeda vive las mieles del amor; dio el sí y se casará a los 51 años

La famosa actriz Lorna Cepeda , más recordada por muchos como Patricia Fernández en la telenovela 'Yo soy Betty la fea', anunció hace poco por medio de sus redes sociales que se casará.

Esta noticia emocionó bastante a sus millones de seguidores quienes la siguen hace muchos años y han conocido como nació el amor entre ella y su pareja.

Publicidad

Por medio de su cuenta personal en Instagram , Lorna compartió un pequeño video en el que se ve el momento en el que él le pide la mano. También publicó una foto en la que se ve el hermoso anillo con una piedra grande y de color verde en la mitad.

Para nadie es un secreto que la actriz en el pasado había dicho que ella no se volvería a casar, sin embargo, el amor volvió a tocar la puerta de su corazón y todo sus planes cambiaron.

En su red social Lorna escribió: "2004 me preguntaron: Lorna, te volverías a casar??? Mi respuesta fue : NO. 2022: Te casarías conmigo??? SI, SI, mil veces SI!!!! ❤️ No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chévere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!".

Como era de esperarse, miles de sus seguidores se emocionaron con el anuncio y le desearon a la pareja lo mejor: "Que belleza ! Dios les siga bendiciendo ! ❤️mereces ser MUY feliz ‼️Felicitaciones Lor❤️", "Ayyyyyyy😍😍😍 Felicidades Lorni bella! Te mereces lo más bonito ❤️", "❤️ Que viva el amor ❤️❤️❤️Muchas felicidades y Bendiciones, lo mejor está por venir ❤️🙌", y muchos más.