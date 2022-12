"¿Los besos ensamblados de 'Paola Jara' cómo los sentiste?", preguntó Amparo a Jessi

La imitadora de Paola Jara hizo su presentación en Yo Me Llamo con el tema ' Mala mujer'. Su show estuvo cargado de emociones y fuerza. No obstante, tuvo fallas en la afinación que no le permitieron avanzar a la siguiente etapa.

Sin embargo, durante toda la canción. Posteriormente,y lanzó esta pregunta:

"¿Los besos ensamblados de 'Paola Jara' cómo los sentiste?".

El cuestionamiento fue tomado como una escena de celos por parte del maestro César Escola.

"Prepárense para la escena de celos número seis de la temporada", afirmó.

Jessi Uribe por su parte le respondió a la diva con lo que parecía un reclamo a modo de broma.

"Deje los celos mi amor, deje los celos. Ella y su 'Ricky Martin', ¿yo por qué no puedo echarle los perros a 'Paola Jara'?", señaló Jessi.

