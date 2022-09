Francy es una de las artistas de música popular quien se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus millones de fans y colegas por mostrarse tal cual por medio de las redes sociales.

A ella le encanta tener un contacto más estrecho con sus seguidores, por ese motivo hace constantemente por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen más de 800.000 personas, algunos videos en vivo para charlar un rato sobre aspectos personales y laborales.

Hace poco la intérprete de ‘Con la misma moneda’ explotó en medio de un en vivo, luego de que al parecer un hombre la criticara por si figura diciéndole que estaba gorda.

Ante este comentario de mal gusto, la cantante no se quedó callada y le respondió contundentemente: “Creo que usted está un poquito más pasado de kilos que yo y eso se le perdona porque es hombre, pero no sé por qué se estigma criticando a las mujeres, qué hace usted criticándome a mí en mis en vivos, se le ve mal. Porque primero, yo soy una artista y tengo una canción que se llama ‘Qué hablen de mí’, no me importa”.

Luego la artista conocida como ‘La voz popular de América’ finalizó diciendo: “Yo no soy modelo, soy cantante ¿sí? Así que cuando sea modelo, me pondré así bella como usted”.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram 'Lo sé todo' y allí varios internautas se solidarizaron con Francy y la apoyaron con su forma de pensar: "Por qué tenemos que estar obligadas a seguir los prototipos de los demás... hace falta más empatía y más respeto", "Al señor se le olvidó que nació de una mujer !!!", "Francy es la mejor cantante ella no necesita estar flaca necesita es seguir teniendo esa hermosa voz con la cual fue bendecida , 👏👏👏👏👏", "Totalmente ya basta de prototipos de belleza, respeto por los demás", son solo algunos de los comentarios.

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados