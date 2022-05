Luisa Fernanda W se defiende de las críticas: "tengo un cuerpo tan lindo que todo se me ve lindo"

Luisa Fernanda W de nuevo vuelve a estar en boca de miles de personas debido a algunas publicaciones que realizó en sus redes sociales con las que calló a todas las personas que la critican por su forma de vestir.

Desde hace algunos meses, la empresaria de maquillaje realiza en su Instagram la dinámica de crear algunos outfits para ocasiones especiales, actividad que le ha gustado a varias personas, pero otras la tratan de vulgar.

Por ese motivo y cansada de las críticas, Luisa Fernanda W dijo en un video que está impresionada con el odio que se transmite por medio de las redes y aprovechó para pedirle perdón, en tono sarcástico, a todas las que se creen 'diosas de la moda'.

"Vea lo único que yo les digo es que cada quien con sus cosas, cada quien con sus gustos. Yo me puedo colgar un costal y como yo tengo un cuerpo tan lindo tan v bien cuidado pues a mí todo se me va a ver lindo. Me puedo poner la cosa más ordinaria y salgo a la calle y me voy a ver preciosa, me voy a ver lindísima, porque el que es lindo es lindo", dijo Luisa Fernanda W.

Después de contar que ella se mete a los perfiles de Instagram de esas personas que la critican y que no se visten espectacular, la empresaria de maquillaje terminó diciendo: "Yo soy una persona que amo mi estilo, tengo un estilo a mi manera, yo no he estudiado diseño de modas, lo hago pues porque a mi me gusta la ropa, me gusta hacer videos de outfits y eso es lo que proyecto".

Como era de esperarse, la publicación de Luisa se viralizó y varias personas dieron su opinión al respecto: "No la sigo y tampoco soy fan de ella , pero no entiendo por qué tantas críticas por su forma de vestir 🤔 si la ropa se la compra y se la pone es ella no las que critican", "Le dolió porque le dijeron la verdad", "Una cosa es que tenga buen cuerpo, y otra muy diferente es que tenga buen gusto.", y muchos más.