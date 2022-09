Mauro Urquijo y María Gabriela Isler de nuevo vuelven a estar en el foco de varios medios de comunicación, luego de que la mujer se desahogara y dijera lo que pensaba sobre el actor.

Todo comenzó gracias a que María Gabriela pasó un momento de relax junto a su amiga Yina Calderón, quien aprovechó para filmarla y sacarle una que otra opinión sobre su exesposo.

En un principio la empresaria de fajas dijo: "La sirenita, más conocida como Maria Gabriela le va a cantar esta canción a Mauro el actor... ¿Tiene algo para decirle?".

Luego Maria Gabriela Isler habló del tema sin pelos en la lengua: "Fue tan desagradecido ese hijuep$#%… Malp&%# ese, me pagó mal. Ahora dice que no es gay. Después de comerme tres años, ahora no es gay".

Ante las declaraciones de la mujer, Yina Calderón se emocionó y aseguró que la situación se había 'calentado'.

La filmación fue compartida en el Instagram de la_chismosa_news y allí varios internautas opinaron: "De verdad que yina es feliz haciendo pelear la gente y dice que ella no se mete en nada que no es chismosa y sapa, por Dios niña viva y dejé vivir", "Con solo irle la Voz a Guisa Caderón me da hasta estupor... 🤢🤮 Como diría el Chavo del 8, guacalaaaaaaaaaaa", "Qué vergüenza, cuando será que el ser humano aprenderá que la vida personal no se divulga en las redes, por muy pública que sea su vida", y muchos más.

Recordemos que la modelo trans rompió el silencio y habló para el programa 'La Red' de Caracol Televisión, qué fue lo que sucedió después de que el actor paisa, Mauro Urquijo, sacara todas sus pertenencias de la casa de Gabriela y nunca más volviera a aparecer.

La joven dijo que desde que se pusieron de novios en el 2019, siempre pasaron por buenos y malos momentos, pero recalcó que el principal obstáculo fue la mamá del actor, quien nunca aceptó la relación.

Durante la entrevista, Gabriela dijo: "La mamá de Mauro siempre me tuvo mucha rabia, me hablaba por protocolo, me tenía mucho odio, nunca aceptó que su hijo se enamorara de una mujer trans. Al principio Mauro era muy odioso con ella, le decía cosas muy fuertes, le colgaba y le decía que él ya no era un niño".

Así mismo, la modelo trans acusó a su expareja de ser un "maltratador pasivo", y dijo que la mamá de él la ofendía cada vez que podía: "Me di cuenta que Mauro le había hablado mal de mí porque ella me dijo: ‘Usted es un hombre disfrazado de mujer’".

