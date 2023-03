Maluma afirmó que Neymar le quitó su novia

La relación amorosa entre el cantante de reguetón Maluma, y la modelo Natalia Barulich fue en su momento una de los más sonados en la industria musical y el mundo del espectáculo. De hecho muchos 'lanzaron las cartas a la mesa' e hicieron sus apuestas de que cuando menos lo pensáramos, Maluma le propondría matrimonio a Barulich.

Y es que en redes sociales todo parecía ser 'color de rosa', pues Natalia constantemente compartía con sus seguidores los detalles que el 'Pretty Boy' tenía con ella.

Sin embargo, un día despertamos y en el perfil de la bellísima modelo ya no había rastro alguno del intérprete de éxitos como "La Fórmula", "Felices los cuatro", y "Hawai"; canción que se rumoró, Maluma había escrito para Natalia.

Paso el tiempo, y a ciencia cierta nunca se supo cuál fue el motivo que llevó a la pareja a ponerle fin a su historia de amor. No obstante, varios medios internacionales señalaron que el futbolista brasilero Neymar tendría algo que ver.

Varios años han pasado desde que Maluma y Natalia decidieron dejar su amorío para el recuerdo. De hecho Maluma hace más de un año reveló que está muy feliz en una relación con la arquitecta paisa Susana Gómez, quien suele ser como su sombra, pues lo acompaña a donde el artista va.

Sin embargo, hace poco en una reciente entrevista que le realizaron, Maluma reavivó la polémica al exclamar que Neymar le había quitado su novia. No obstante, posteriormente entre risas dijo: "No mentiras. Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso".

Ante la sorpresa de las personas que estaban a su alrededor Juan Luis agregó: "Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos".

