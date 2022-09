Manuela Gómez revela cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta y por eso usa filtros

La influencer Manuela Gómez es una de las mujeres más reconocidas en las redes sociales, ya que comparte con sus cientos de seguidores fotos y videos de lo que le sucede casi que a diario.

Así mismo, le encanta tener un contacto más directo con sus fans, por ese motivo bastante a menudo pone en sus historias de Instagram la caja de preguntas para que le escriban lo que deseen saber sobre ella.

Una persona en la red social le escribió que cuáles eran los motivos para siempre usar filtros, algo que Manuela no dudó en responder y aclarar la duda de más de uno: "Esta es una historia real de mi rostro, como pueden ver soy muy pecosa, tengo demasiadas pequitas y no me gustan... Entonces, ¿por qué uso tanto filtro? Porque no me gusta que se me vean las pecas".

Algunos segundos más tarde la influencer respondió a un seguidor que le preguntaba sobre qué parte del cuerpo le gustaba presumir, a lo que ella dijo que nada. Luego aseguró que sus dientes no se le están separando, sino que usa vaporizador para fumar y eso le está dejando una mancha negra entre los dientes.

De esta manera Manuela Gómez respondió las dudas de varios de sus seguidores en la red social de Instagram.

La filmación fue rescatada por Rechismes y varios internautas opinaron que se ve mucho más linda sin filtros: "Se ve más linda sin filtro", "Que gueva…. Si las pecas son el Flow 😔", "En este mundo hay de todo. Conozco mujeres que aman las pecas, hasta se las hacen con maquillaje 😂😂😂 y ella las tiene bien natural y lindas y no le gustan 😢", "Si supiera que esas pecas la hacen ver más hermosa 🤤", y muchos más.

