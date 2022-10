Maquíllate de 'Catrina Glam' para la noche de Halloween

Llega halloween y a muchos nos cogió la tarde para ir a conseguir el disfraz o quizá hay quienes no cuentan mucho presupuesto para alquilar uno. Sin embargo queremos contarte que ese no es un motivo para no disfrutar esta celebración de la que se han apropiado más lo adultos que los mismos niños.

Así que el día de hoy te traemos una idea de maquillaje sencillo pero muy bonito, para que lo lleves a cabo en la noche de brujas.

Publicidad

Paso a paso:

1. Primero que todo limpia muy bien tu rostro con ayuda de un pañito húmedo o una toalla.

2. Luego aplícate base en todo el rostro de manera uniforme. Tip: Trata de cubrir tu cara con una muy buena capa de maquillaje.

3. Con ayuda de un lápiz color piel o blanco, empieza a dibujar la forma que te gustaría que tuviese tu diseño. ( Puedes guiarte con el diseño del video)

4. Haciendo uso de pintucaritas, pigmentos con dilusor o un labial mate, empieza a pintar sobre las líneas que dibujaste. Tip: Pinta líneas gruesas. Así le darás un poco de dimensión al maquillaje.

5. Para decorar puedes acudir a diferentes piedritas o gemas brillantes de colores (estas las puedes conseguir en alguna miscelánea o en una tienda de 'cachivaches'). Pégalas sobre algunas líneas y listo.

6. Si deseas puedes maquillar tu boca con un labial que haga contraste con el color que elegiste apra hacer las líneas de todo el maquillaje.

7. Para finalizar puedes aplicart un poco de pestañina para realzar la mirada y ¡listo!

A continuación te compartimos el video para que te guíes: