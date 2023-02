María Gabriela Isler, esposa de Mauro Urquijo, se quitó los cucos para mostrar su cambio de sexo

María Gabriela Isler y Mauro Urquijo viven las mieles del amor luego de la reconciliación que tuvieron hace algunos meses.

Por medio de las redes sociales la pareja se ha dejado ver muy feliz y disfrutando de la vida mejor que nunca, tanto es así que hace poco el actor decidió realizar en su Instagram la dinámica de preguntas y respuestas, en la que comentó que se encuentra muy contento con Gabriela.

A raíz de la buena relación que hay en la pareja, algunos internautas se dieron en la tarea de revivir una foto de María Gabriela Isler en la que hace algún tiempo reveló que se había realizado el cambio de sexo.

En la fotografía se puede ver a la mujer completamente desnuda mostrando parte de su abdomen y su zona v, dejando claro que el miembro ya no está y se siente toda una mujer.

Aunque en la imagen Isler puso una carita en su zona íntima, dejo claro que se siente más segura que nunca de su tremendo cuerpazo.

Foto de la esposa de Mauro Urquijo que genera críticas en redes pic.twitter.com/VBrsjYdNRc — Chismes Colombia (@ChismesCol) November 1, 2019

Por otro lado, recordemos que hace algunos meses, la pareja vivió una de las crisis más difíciles en una relación, tanto es así que María Gabriela Isler en varias oportunidades habló en los medios de comunicación sobre su estado sentimental, asegurando que no entendía qué había pasado con Mauro.

Durante una entrevista con el programa 'Lo sé todo', Isler dijo: "Él estuvo fue íntimamente conmigo, con una mujer. ¿por qué dice que no estaba lúcido cuando se metió conmigo?".

Continuó diciendo: "Si vemos los capítulos anteriores, en todas las entrevistas, todos concuerdan con el mismo patrón que dice: ‘Yo me enamoré de María Gabriela no porque me haya dicho que era una mujer trans, sino fue por verla me pareció una mujer’. Entonces, él ahora se quiere lavar las manos y colocar su orientación sexual quizás para conseguirse una mujer".

Por medio de las redes sociales María Gabriela Isler también arremetió contra el actor: "Una cantidad de usuarias me escribieron en Instagram una cantidad de cosas como: “tu exesposo Mauro dice que él te dejó, porque cuando estuvo contigo no estaba lúcido, él te dejó porque dice que no es gay” … Que yo sepa, él está 100% lúcido, él tiene problemas de memoria que se le puede olvidar ciertas cosas, como, por ejemplo: lo de las pastillas".

