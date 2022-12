"Me dieron otra oportunidad y la voy a aprovechar", 'Epa Colombia' sorprendió con noble gesto

'Epa Colombia' volvió a sorprender a todos en redes sociales, pero esta vez no lo hizo por sus excentricidades, sino por un noble gesto que quiso tener con los más necesitados.

La joven tiene, además de una peluquería, un negocio en el que vende calzado. Por esa razón, salió a las calles de Bogotá a repartir zapatos a los más necesitados.

Quienes que recibían los zapatos, como habitantes de calle o vendedores informales, lo hacían con una gran sonrisa al verla con un enorme saco del que iba sacando los pares para obsequiar.

"Me equivoqué como cualquier ser humano, pero me dieron una segunda oportunidad y la voy aprovechar; de eso se trata de ayudar, de seguir adelante y no parar de hacer reír", escribió la joven en la publicación refiriéndose al lío judicial que tuvo después de haber cometido actos vandálicos en medio de una marcha en la capital del país.

