Melina Ramírez: así era la presentadora caleña sin cirugías estéticas

Melina Ramírez , a lo largo de sus distintas facetas profesionales, ha logrado conquistar el corazón de millones de colombianos que la consideran como su amor platónico y una de las mujeres más divinas a nivel nacional.

La caleña ha sabido desenvolverse no solo como una gran conductora de importantes programas y realitys de Caracol Televisión , sino también como actriz y reina de belleza , pues fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y participó en el Top Model of the World 2012.

A sus 31 años, Ramírez afirma que su belleza es natural y que la única intervención quirúrgica con fines estéticos a la que se ha sometido es a la de aumento de busto; sin embargo, varios fanáticos opinan lo contrario.

Conforme se van conociendo instantáneas de la presentadora en sus diferentes etapas de la vida, internautas aseguran que esos cambios físicos no se han dado precisamente por la adolescencia. Según los comentarios, sus labios ahora son más gruesos y su nariz luce mejor.

Más allá de las opiniones dividas, seguidores siguen realmente encantados de Melina y no paran de elogiarla en cada publicación que hace en sus redes sociales , indicando que "sigue igual de hermosa" y que no para de robar suspiros.

A continuación, las fotografías y videos que evidencian el antes y el después de Melina Ramírez Serna:

Melina Ramírez. / Foto: Redes sociales

