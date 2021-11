Modelo asegura que Instagram la bloquea por ser 'demasiado linda'

Veronica Rajek es una modelo de 25 años nacida en Eslovaquia y es una usuaria muy frecuente de las redes sociales. Hace poco se dio a conocer que Instagram bloquea su cuenta cada cierto tiempo ya que cree que no es una persona real, es por esto que Rajek se siente discriminada por ser “demasiado bonita”.

En comunicación con el sitio Lad Bible ella indicó que su cuenta recibe a diario denuncias de personas que no creen que ella exista realmente y hasta que se puede llegar a tratar de un robot. “Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que yo existo”, dijo Veronica.

La modelo actualmente vive en Austria y ha trabajado de la mano de marcas internacionales muy famosas como Dolce & Gabbana, Philip Plain, Moschino y Blumarine, y muchas más.

“No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa”. “Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza”, señaló Rajek.

Además contó que es una mujer solitaria y tiene pocos amigos ya que a las personas les intimida su belleza.

Veronica asegura que no usa filtros en sus fotos de las redes sociales como muchas personas suelen comentar y que tampoco se ha realizado alguna cirugía estética. “No hago ningún ajuste, modelado ni filtro. Utilizo una herramienta para suavizar la piel, pero creo que es normal”. “Dios me dio estos dones y quiero que la gente me crea”, afirmó.