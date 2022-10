Mujer que se desmayó en 'Día a Día' apareció y habló de Carolina Cruz

Por medio de las redes sociales se viralizó un video que revolucionó a cientos de internautas, pues en pleno programa en vivo de 'Día a Día' una actriz se desmayó causando pánico por algunos segundos entre los presentadores.

Todo comenzó cuando algunos personajes de un montaje sobre El principito estaban mostrando una parte del show, pero al finalizar la mujer se cayó al piso sin ninguna razón.

En ese momento una de las que corrió para auxiliarla fue Carolina Soto quien con mucha preocupación pidió ayuda a los productores, camarógrafos y compañeros de la mujer. Luego, mandó a un corte comercial, mientras se sabía que le había sucedido.

Luego de este video viral se supo que la actriz se llama Mary Perdomo y quien apareció en redes explicando lo que sucedió y hablando de la reacción de Carolina Cruz.

Por medio de Instagram Mary escribió: "Gracias por todo, Carolina. Definitivamente, uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos… ¡Ni yo! Gracias a ti y al canal por socorrerme. Un abrazo, estoy bien".

De esta manera dio un parte de tranquilidad sobre su salud y apoyó a Carolina Cruz ante su reacción.

Así mismo, la presentadora habló en su Instagram sobre lo que pasó por su mente cuando vio a la mujer caer al piso, tanto es así que pensó que era parte del show.

"Nunca me había pasado. Y todo el mundo me dice: ‘Menos mal no era tu mamá, no eran tus hijos. Sí, menos mal no eran ni mi mamá ni mis hijos porque mal, yo mal, muy mal. Ahora me estaban molestando mis amigos y me estaban diciendo: ‘No me voy a desmayar nunca delante tuyo’. Ni se desmayen, ni se mueran delante de mí, por favor, porque van en pérdidas, de verdad", dijo Carolina Cruz en un video.

