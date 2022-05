Natalia París le responde a quienes dicen que no se parece a su hija; posteó sugestiva foto

Natalia Paris sorprendió a sus seguidores tras responder con contundencia que sí se parece a su hija, esto, luego de que un usuario afirmara que no tiene similitudes con su hija Mariana Correa.

La respuesta la dio a través de sus historias de Instagram con la dinámica, preguntas y respuestas.

"¿Mariana por qué no se parce a ti?", fue la pregunta del seguidor.

A lo que respondió contundentemente: “Sí se parece a mí! Tiene mi nariz, mi corazón y las mismas nalguitas” escribió la también modelo.

Junto a la respuesta, posteó una fotografía de la joven de 21 años en un pequeño traje de baño.

Internautas no tardaron en opinar tras la pregunta del seguidor, según ellos, los hijos no tienen que parecerse a los padres; agregaron que fue una pregunta "estúpida".

“Que estupidez por dios, mi hijo no se parece ni al papá ni a mí y nunca ha venido un imprudente a preguntar por qué no se parece a ninguno de los dos”, “ayyyy Dios. Acaso ella debería tener una fotocopiadora en el vientre, la gente si es charra”, “que preguntas tan estúpidas, como si la mamá la hubiera hecho sola, obvio tiene cosas del papá y de la mamá, gente bob@", “mi hija la menor no se parece a mí por qué no me hacen esa pregunta a mí”, son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @masrechismes.

