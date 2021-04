“No hables de lo que no viste”: Novia de Fredy Guarín mostró su apoyo al jugador luego del altercado

Pauleth Pastrana, novia de Fredy Guarín , compartió una imagen con emotivo mensaje por medio de redes dándole su apoyo e invitando a los internautas a que no lo critiquen porque ninguno sabe cómo realmente sucedieron las cosas.

Aunque pocos sabían de la relación del futbolista con la bella veterinaria, con quien lleva varios meses de noviazgo, ella ya se pronunció respecto al bochornoso momento que vivió Guarín en la casa de sus padres.

A través de Instagram , Pastrana público una foto en la que aparece ella tomando la mano del futbolista del equipo Millonarios, aparentemente, en el hospital. Asimismo, invitó a no juzgar.

“No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió”,

Asimismo, agregó: “Juntos, compañero”, finalizó diciendo la novia de Guarín .