"No seamos Piqué": La liendra salió a defender a Shakira en medio del escándalo de su separación

Luego de que se confirmara que el rumor de la ruptura entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué era cierto, varias personalidades de la farándula colombiana no se han resistido a dar su opinión al respecto, y han manifestado su apoyo a la colombiana; uno de ellos fue el creador de contenido Mauricio Gómez más conocido en la esfera digital como 'La liendra'.

Las declaraciones las hizo a través de las historias de su cuenta de Instagram, en la cual cuenta con una comunidad de casi seis millones y medio de seguidores. Ahí aprovechó para mostrar su inconformidad con la infidelidad que supuestamente cometió el jugador del Barcelona con una mujer muchísimo más joven que 'Shaki'; por lo que hizo un llamado a quienes tienen a su lado una buena persona la cuiden y la valoren.

"Piqué en este momento es el ejemplo para nosotros que tenemos una buena mujer, de que no la caguemos maric%, yo no culpo a Piqué porque el ser humano puede fallar, pero tenés una buena mujer, tenés una familia, eres deportista del Barcelona, no la cagués”, dijo el influenciador, quien actualmente se encuentra junto a su novia, la empresaria y creadora de contenido Dani Duke de vacaciones en Europa.

“Piqué es el claro ejemplo de que si tenemos una buena persona en este momento no la caguemos que luego uno se siente como una mierd*, o sea, no seamos Piqué, si está en algo párelo, valore”. puntualizó la liendra, quien se ve muy enamorado de su novia con quien ya lleva un año de relación.