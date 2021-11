¿Nuevo talento? Dani Duke imitó movimientos de cadera de Shakira y enloqueció a sus fans

Dani Duke aprovechó la fecha de Halloween para disfrazarse tal como aparece Shakira en su videoclip 'Suerte', lanzado de manera oficial el 27 de agosto de 2001. Más allá de lucir casi igual, la influenciadora también se atrevió a imitar sus movimientos de cadera.

A través de historias y una publicación en la que incluyó fotos y videos, la novia de La Liendra compartió y enseñó para sus más de 3.7 millones de Instagram , cómo movió su delgada cintura al ritmo de pop latino.

Y es que la maquilladora profesional también sorprendió a la multitud ya que se aprendió otra coreografía de un reto viral de TikTok , simulando a su vez y al pie de la letra, los gestos de manos, brazos y cabeza que empleó la barranquillera en su canción 'Hips Don't Lie'.

El post de Dani Duke ya cuenta con más de 240 mil me gusta y alrededor de 834 comentarios, en donde cientos de seguidores se pronunciaron al respecto con una gran cantidad de mensajes alusivos más que todo al baile.

"Hermosa y punto", "Mamacita", "No te llamas", "Te hubieras esmerado más", "Se mueve más un ojo de vidrio", "El mejor disfraz que he visto", "Con el segundo video me la creí", "Quiero ser tu Piqué", son algunas de las reacciones más populares.

