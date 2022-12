¡Para alquilar balcón! J Balvin SORPRENDIÓ a Karol G en uno de sus conciertos

Karol G vivió un momento especial cuando su gran amigo J Balvin llegó de sorpresa a la tarima de uno de sus conciertos.

El público no pudo contener la emoción cuando vio al reguetonero sonriente en el escenario para abrazar a su amiga y después cantar con ella.

(SIC) "Hace 13 años nos conocimos y aunque ambos ya hacíamos música, nuestras carreras evolucionaron en tiempos diferentes. Desde ese día me apoyo, me ayudó, me enseñó, me acompañó y me aconsejó ... Ayer sin yo saberlo llegó a mi concierto y nos demostró una vez a mi y a todos LO GRANDE QUE ES !!! GRACIAS", escribió la cantante en la publicación.

Muchos seguidores aplaudieron el gesto de J Balvin con su colega.

Karol G subió el video a sus redes sociales y el propio J Balvin se sintió conmovido.

"Este video me saca sonrisas del alma", comentó el cantante.