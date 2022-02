Paulina Rubio reveló el motivo real por el que era enemiga de Thalia

Mucho se ha dicho sobre la enemistad que siempre ha existido entre Paulina Rubio y Thalía , quienes se conocen desde que eran pequeñas, pues ambas han estado vinculadas al mundo del espectáculo por parte de sus familias. La chica dorada quien es hija de una famosa actriz mexicana llamada Susana Dosamantes, y Thalía que pertenece a una de las familias artísticas más reconocidas del medio.

Ambas iniciaron sus carreras a muy temprana edad y coincidieron en varios escenarios. Paulina quien por su parte, acompañaba a su madre a grabación, un día de esos, se coló en un casting para hacer parte de la agrupación Timbiriche; a la que más adelante también llegaría Thalía. Sin embargo, se dice que la rivalidad de las dos mexicanas empezó mucho antes de esto.

Al parecer, el rollo empezó a originarse, cuando Thalía le arrebató el papel protagónico de una obra teatral a Paulina; y después dicha enemistad empezó a fortalecerse cuando ambas hacían parte de la misma agrupación, y durante los shows se peleaban por ver quien lograba robarse toda la atención.

No obstante, durante una entrevista para el programa de YouTube del reconocido reportero mexicano Yordi Rosado, la chica dorada confesó que parte de la rivalidad con Thalía se dio un poco por culpa de la mamá de la artista, quien además de sobreprotegerla decía que la intérprete de "piel morena" y "a quién le importa", no podía tener amigas guapas.

"Thalía si fue mi amiga por mucho tiempo, y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran" afirmó la chica dorada, quién también agregó que ella nunca había querido tener ni el novio de Thalía, ni ser María la del barrio, ni nada.

Paulina Rubio también le contó al reportero que hace unos años volvieron a chatear, y aunque hoy no son las mejores amigas, sí lograron limar muchas asperezas de cosas que tuvieron atoradas por mucho tiempo

Para finalizar, la chica dorada no descartó la posibilidad de que ambas puedan realizar una gira juntas en cualquier momento, pues considera que sería un proyecto muy atractivo para todos aquellos que disfrutaron de su música en la misma época.