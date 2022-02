Alumno golpeó al coordinador del colegio después de que este le pidiera que se cortara el pelo

Un nuevo hecho de intolerancia sucedió en los últimos días en Valledupar cuando un alumno golpeó al coordinador del colegió después de que este no lo dejara ingresar a la institución con el cabello largo.

Según lo que dio a conocer BLU Radio, el adolescente es un creador de contenido de la ciudad y asiste a noveno grado del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo.

En el video que se viralizó en las redes sociales , y que fue difundido por el mismo alumno, se puede observar que todo comenzó cuando el joven fue al colegio con su padre, pero el coordinador se negó a permitirle la entrada a pesar de las insistencias.

En el video se escucha decir al maestro: "Debe conocer cuales son las reglas y las normas de la institución", sin embargo; el padre de familia dijo que ya había mandado a cortarle el pelo a su hijo y puso como ejemplo a algunos alumnos que estaban en el lugar, diciendo que ellos tenían el pelo aún más largo que su hijo.

"Estoy viendo alumnos requete peludos. El que estaba aquí tenía un hongo […] ya se hizo peluquear y se le cumplió la orden", dijo el papá del joven.

El coordinador al notar que la situación iba empeorando, les pidió a ambos que se acercaran al rector del colegio para que este les solucionara el tema: "Vamos a hacer una cosa. Yo aquí cumplo órdenes, hay un rector, háblese con él".

Unos segundos más tarde el alumno cortó la grabación pero luego salió hablando para aclarar la situación: "No me iban a dejar entrar a clase y yo fui con mi papá. Estábamos hablando con el man y se empezó a poner pesado. Empezó a gritar y ahí se ve cuando yo me devuelvo. Él empezó a gritar ‘aquí no me venga a gritar en el colegio’ y ahí es cuando yo me devuelvo y le meto su cachetada".

En el video se puede ver como el alumno se acerca al profesor y lo golpea y a pesar de que el móvil se cae al suelo, se alcanza a escuchar cuando el padre muy enojado regaña a su hijo por lo que había hecho.