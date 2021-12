Pipe Bueno recuerda cuando Vicente Fernández lo dirigió en una canción

La mañana de este 12 de diciembre el mundo recibió una triste noticia y fue la muerte de el 'Rey' de la ranchera, Vicente Fernández , quien tenía algunas complicaciones de salud debido a una fuerte caída que sufrió en el mes de agosto en su rancho en México .

Esta es una perdida que deja muy triste a miles de fanáticos y a algunos artistas quienes pudieron compartir con 'Chente' en su casa en Guadalajara.

Este es el caso de Pipe Bueno quien tuvo el privilegio de grabar una de sus canciones en el estudio del artista mexicano ubicado en la finca 'Los Tres Potrillos'.

Por medio de una nota que brindó Pipe Bueno a Blu Radio se pronunció sobre la Muerte de Vicente Fernández "Estamos de luto en Colombia, es triste amanecer y ver esta triste noticia. Yo hace unas semanas le decía a mi familia, a mi mujer, a mi equipo de trabajo, que no quería que pasara esto. Y ahora yo digo como puede uno sentir tanto afecto y ganas de llorar por una pérdida de estas cuando de repente uno no es un familiar, pero la verdad que la música tiene esa mágica", dijo Pipe.

Así mismo recuerda con nostalgia la vez que conoció en persona a 'Chente' y le ayudó a dirigir su canción 'Sin ropa eres mía'. Después de pasar una gran tarde en el estudio de la finca y de compartir algunos temas, Vicente Fernández le dio la clave para tener un éxito rotundo en los escenarios.

Sobre esta experiencia, Pipe contó algunos detalles de esta reunión "Esa vez estuve en el rancho Los Tres Potrillos y ahí me llevé una bonita tarde porque estuve grabando una canción que se llama sin 'Ropa eres mía'. Incluso uno de sus asistentes me dijo que él no solía ir al estudio cuando algún artista estaba trabajando y grabando y ese día por el contrario Vicente bajó hasta donde yo estaba".

Continuó "Estuvimos hablando y Vicente me dijo: camine pal estudio para grabar, y yo me preguntaba, cómo así voy a cantar delante de él, pues eso era como el examen más grande de la vida y me tuve que tomar como cuatro tequilas para quitarme los nervios", dijo Pipe Bueno.

Así mismo siguió recordando las veces que se encontraron en algunos conciertos "De él tengo los mejores recuerdos, como que estuvimos juntos en 12 giras, estuvimos en Chile, en Bolivia, en Colombia, incluso tuve el privilegio de estar con el en su último concierto. Ese día me hizo un regalo, porque cuando salió de su camerino me regaló una foto y cuando me miró se acordó de mi y me dijo que si yo era el colombiano que estuvo conmigo en la gira y eso fue un premio gigantesco", contó Pipe Bueno.

Sobre la grabación de la canción, Pipe Bueno recuerda "Me metí al estudio y lo bonito que me llevé, fue que Vicente empezó a dirigirme en la grabación de esta canción, en la captura de la voz. Cuando se iba a ir me dijo que me iba a regalar dos consejos que son el legado de la forma de mi interpretación a la hora de grabar la música y cantar y digamos que eso lo tengo guardado en mi corazón".

Pipe contó también que le dio vergüenza pedirle a Vicente Fernández que grabaran una canción juntos "Esa persona cercana a Chente me dijo que me atreviera a pedirle a Vicente que grabáramos una canción, porque el nunca acompañaba a nadie en el estudio y de verdad que me comió la pena y la vergüenza".