Sara Corrales es una de las modelos, actriz y empresaria colombiana, reconocida por su belleza y gran talento, quien actualmente vive en México y se mantiene trabajando en sus proyectos profesionales.

La antioqueña sostenía una relación con el famoso actor mexicano Rafael Gutiérrez, pero a mediados de junio se conoció que la relación entre los dos famosos había llegado a su fin , por lo que la noticia tomó por sorpresa a todos los seguidores de Sara.

Debido a que se habían comprometido durante un viaje a Madrid, España tras la ruptura, Sara Corrales no quiso dar explicaciones al respecto, por lo que borro de su cuenta oficial de Instagram todas las fotos que tenía junto al actor.

Sin embargo, hace tan solo unas horas, la modelo decidió hablar al respecto pues abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram a través de sus historias, donde le preguntaron: “¿Por qué no te casaste?”.

Ante la pregunta, Sara no lo pensó tanto para finalmente dar una respuesta clara de los motivos por los cuales no acepto casarse y darle fin a la relación que tenía con Gutiérrez, explicando que fue lo que ocurrió en realidad.

“Por muchos motivos; porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías diferentes. Estábamos en momentos de la vida muy diferentes, con motores de la vida muy diferentes y yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más”, dijo como respuesta inicialmente Corrales.

Seguido, la actriz mencionó que, aunque sentía bastante presión por la decisión que había tomado, ya que todos los ojos estaban puestos sobre la relación y había grandes expectativas, decidió enfocarse en ella misma.

“Por ahí no era y en vez de pasar una vida entera arrepentida, pues tomé la fuerza, el valor y no me importó la presión social que se sentía en el momento, la presión familia y dije primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz”, concluyó Sara Corrales.

