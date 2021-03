"Por personas como tú, me acomplejé", Kimberly Reyes respondió a quien criticó su cabello en redes

La hermosa actriz Kimberly Reyes es de las mujeres más bellas de Colombia y no en vano tiene casi cuatro millones de seguidores en Instagram que aman su contenido de belleza y maquillaje.

Recientemente, publicó un video en el que aparece luciendo su tremendo figurón en bikini mientras está sentada en unas gradas. No obstante, dejó una nota junto al video para llamar la atención de quienes lanzan juicios en contra de otras personas en redes sociales.

" Yo: “voy a montar este video viejito de festivo 😝”

Gente: “Estas gorda, Estás cachetona, estás muy flaca, estás despeinada, te ves aguada, me gustabas más antes, esta vieja no sabe ni que hacer, ¿qué te hiciste? ...”

¿Por qué será que nos acostumbramos a criticar al otro y a nunca ver el vaso lleno, sino a reafirmarle a los demás vacíos innecesarios? Me desahogué en mis historias... festivo de realidades", escribió Kimberly en la publicación.

Pero como si no hubiese bastado su publicación, una mujer la criticó por su cabello y ella no se quedo callada, pues ella misma reconoció que "por personas como esa, se acomplejaba". También la invitó a leer la descripción de su video.

No es la primera vez que Kimberly Reyes muestra sus encantos, pues ya en otras oportunidades ha posado en bikini y se ve espectacular. Incluso, muchos llaman "afortunado" a su esposo, Federico Severini, por semejante mujerón.