¿Por qué la Secretaría de Salud le cerró la peluquería a Epa Colombia? Esto dijo la entidad

Mediante un comunicado, la Secretaría de Salud de Bogotá explicó las razones que los llevaron a cerrar un establecimiento de la empresaria Epa Colombia , ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Esto después de varias visitas al lugar.

La entidad informó que tras cinco visitas decidieron cerrar la peluquería por medidas sanitarias. Tres de estas solicitadas por la misma Daneidy Barrera y una por solicitud de una usuaria que se quejó por el servicio. Dichas revisiones se hicieron entre el 11 de noviembre de 2020 y el 25 de marzo de 2021.

La calificación que tuvo la sede de Epa Colombia fue, lastimosamente, desfavorable. Hecho que llevó al Distrito a tomar la medida sanitaria y cerrar el establecimiento.

Los motivos por los que se cerró la peluquería, según la entidad, fueron que el lugar no tenía la ventilación adecuada para la actividad que ejerce. Además, algunos de los empleados no utilizaban los elementos de protección adecuados y los residuos no tenían un buen final.

La Secretaria de Salud también dijo que la bodega que almacena los productos no tenía registro sanitario, por lo tanto, catalogaron el hallazgo como comercialización de elementos cosméticos fraudulentos.

Asimismo, agregó que en su última visita encontraron elementos ajenos a la actividad comercial como vapor-ozono, recipiente para residuos cortopunzantes como agujas, jeringas y capuchones.