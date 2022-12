¡Por sexta vez! Ricardo Montaner se CASÓ y enamoró a sus fans con emotivo mensaje

Ricardo Montaner se casó por sexta vez y compartió el momento con sus seguidores en Instagram.

Publicidad

El cantante publicó tres fotografías y un mensaje que dejó flechada a todas sus fanáticas.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera, ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en el para siempre”, escribió el artista.

Publicidad

Dicho evento se llevó a cabo en Santorini, donde estuvieron acompañados de sus familiares más cercanos.

Publicidad

Ricardo y Marlene llevan 30 años juntos y es uno de los matrimonios más consolidados del entretenimiento.

Publicidad