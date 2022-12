“Presidente, mi madre presa es más libre que usted”: Aida Victoria a Iván Duque

Aida Victoria Merlano , la hija de la excongresista Aida Merlano, presa hoy en Venezuela , por medio de un video en Instagram le dijo al presidente Iván Duque todo lo que pensaba de él y sin pelos en la lengua le dejó claro que para ella, él solo es una pieza.

“Señor presidente, hoy mi madre, presa en Venezuela, es seguramente más libre que usted porque me atrevería afirmar que ya ni su conciencia le pertenece“, dijo Merlano al mandatario.

Publicidad

Asimismo, agregó: "La gente de afuera lo culpa a usted porque afirman que quien está al mando debería responsabilizarse y es ese mismo argumento el que me parece válido para decir que entonces no habría por qué culparlo, es que si vamos más allá, la culpa no es de éste o de aquel… es la falta de vergüenza de quien nos gobierna y de quienes a diario alimentamos este sistema podrido. Usted es solamente una pieza dentro de este engranaje llamado ‘lo que está mal’".

Por si fuera poco, la joven le explicó algunos puntos ya que afirmó que como él no revisa Twitter, ni se ha enterado.

“Como usted no ve Twitter, le voy a contar lo que está pasando: lo bueno es que nos hemos unido como colombianos a favor de los oprimidos. Lo malo es que no nos hemos dado cuenta de que todos, fuerza pública y manifestantes, lo somos. Todos, adormecidos por la manipulación de un consejo de sociópatas figurando en este tablero donde se derrama la sangre de todos, menos de quien dan las órdenes“, expresó.

Además, agregó que, afortunadamente, la gente ya se dio cuenta de todo lo malo que hace el gobierno, aunque quizás no haya memoria para recordarlo todo.

Publicidad

“Lo bueno es que los amantes de ‘plomo es lo que hay’ se volvieron amantes de la paz y piden que cese el paro. Lo malo es que quieren la paz en la ciudad para verla desde sus balcones, porque el plomo es bueno echarlo, pero en el monte. Lo bueno es que la gente se está dando cuenta de los horrores de su gobierno. Lo malo es que la memoria no nos va a dar para recordarlos todos“, añadió.

De igual manera, le solicitó al mandatario que no desaparezcan más jóvenes.

Publicidad

“Le ruego, señor presidente, que por lo menos cada joven que monte en un camión aparezca”, pidió.

Finalmente, Aida Victoria dijo a Duque que no le pedía que se acabara la violencia porque era algo que no se podía, pero si le solicitó que atendiera su suplica.

“No le pido que cese la violencia porque tal vez sería tan ridículo como cuando usted solicitó la extradición de mi madre a través de Guaidó, pero creo fehacientemente que usted atenderá mi súplica tanto como cree usted en el cerco diplomático”, concluyó.

Cientos de internautas felicitaron a la joven, pues dicen que así se debe hablar con argumentos. De hecho muchos aseguraron que Aida sabe tanto de política y es tan coherente con lo que dice que debió ser abogada.

Publicidad

“Así es que se habla, cuando uno va a decir algo, lo hace con argumentos y esta … sabe dónde está parada”, comentó un internauta.