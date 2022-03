La presentadora del reconocido programa 'Laura en América', Laura Bozzo se ha hecho viral por estos días y no precisamente por los escándalos que a veces suele protagonizar, sino por una publicación que compartió hace unos días en su cuenta oficial de Instagram la cual causó revuelo en algunos de sus seguidores..

Se trata de un video en el que 'la señorita Laura' al parecer quiso mostrarle al mundo su transformación cuando usa maquillaje. En dicho clip, la peruana aparece recién bañada, sentada en una silla usando una pijama color negro estampada, sin una gota de maquillaje; paso siguiente, la mujer acerca una brocha de rubor a la cámara de su celular, y cuando la quita aparece de nuevo completamente maquillada, con el cabello peinado, usando una blusa de tiritas color negro.

“Con mi canción favorita, me siento muy emocionada y agradecida con Dios sobre todas las cosas, prometido, aprendí mi lección”, escribió la señora Bozzo en su publicación.

La canción a la que se refiere en la descripción del video se llama ‘Ábranse, perras’, la cual es interpretada por la cantante mexicana Gloria Trevi. Dicha canción la usó la peruana para musicalizar su video que generó diferentes reacciones.

Si bien, Laura Bozzo es una mujer de 'amores y odios', por lo tanto los comentarios estuvieron divididos. Por un lado estaban los que la halagaron y le enviaron buenos deseos, mientras que por otro están los que la criticaron.

"Qué ganas de andar asustando a la gente", "Esta tía me sale a las 3 am me muero del susto..." le escribieron algunos de los usuarios que le tiraron 'hate'.