Gracias a los inconvenientes que han tenido los cantantes Anuel AA y Karol G , la ahora novia del puertorriqueño, Yailin , se ha vuelto bastante famosa no solo en Colombia sino a nivel internacional.

La joven desde hace algún tiempo anunció por medio de sus redes sociales que iba a continuar con su carrera musical y por ese motivo lanzó junto a su pareja la canción 'Si tu me busca', la cual en YouTube en su video oficial ya cuenta con más 34 millones de reproducciones.

Yailin va con toda y por eso comenzó a hacer una gira por Estados Unidos, para poder compartir con sus fans y cantar junto a ellos sus más grandes éxitos, pero hace poco sucedió algo en uno de sus shows que la dejó muy mal parada.

Por medio de varias cuentas de chismes, se comenzó a viralizar un video en el que se ve que Yailin está sobre un escenario cantando y de un momento a otro la pista baja su volumen y se escucha la voz de ella demasiado desafinada.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales no se lo perdonaron y la comenzaron a criticar: "Y quién le dijo a ella que cantaba? 😐", "Pero si ella no canta, no hay que saber de música para darse cuenta", "Que desafino, si ella canta así normalmente. Siempre la escuchamos con autotune", "Yo, en la presentación del cole 😂", y muchos comentarios más.

Dentro del escándalo, también se dio a conocer que Yailin no permite que las personas vayan con pelucas a sus shows y mucho menos de color azul. Algo que parece ser relacionado con los sentimientos poco amigables que tiene hacia la colombiana Karol G.