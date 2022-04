¡Qué ternura! Cristiano Ronaldo 'mata' de amor a sus seguidores con foto junto a su hija

Luego de la infortunada noticia de la perdida de uno de sus bebés, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo aparece en las redes sociales para enternecer a toda su comunidad, con una foto junto a su pequeñita, la cual le está dando ahora mismo vuelta al mundo, pues pocas veces se ha presentado la oportunidad de ver a la estrella en su rol de padre ya que el contenido que suele compartir es relacionado con su carrera futbolística.

En la imagen a blanco y negro se puede observar a Ronaldo sin camiseta, teniendo en brazos a su bebé la cual aparece usando un pañal y un delicado gorrito tejido, mientras su papá la observa dormir. Una escena muy tierna de dejó derretidos de amor a todos sus seguidores.

Publicidad

Adjunta a la foto, el futbolista escribió "Forever Love" que en español significa "Amor por siempre".

Publicidad

Tanto seguidores como amigos cercanos Cristiano quedaron conmovidos con la imagen, así que aprovecharon el post para dejarle mensajes cargados de cariño y buenos deseos para él y su pequeñita. 'El rey' Pelé por ejemplo le escribió en portugués " Que Dios la bendiga".

Sin embargo cabe destacar que algunos no desaprovecharon la ocasión para ponerle un poco de humor al asunto, pues cuando una de las seguidoras preguntó cuál era el nombre que él junto a Georgina habían elegido para la niña, muchos no dieron espera para la respuesta y dijeron que " Messi ", "Ronaldinho", "Suiii". No obstante, vale la pena resaltar que el nombre de la pequeña aún no se conoce.

Publicidad