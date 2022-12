¡Quiere ser REINA! Mara Cifuentes confesó que sueña con ser Señorita Antioquia

Mara Cifuentes, la bella modelo trans de La Agencia, respondió en una entrevista a varias preguntas sobre el mundo de la moda y la belleza.

La modelo paisa habló para Caracol Televisión y aseguró que uno de sus sueños es llevar la banda de Señorita Antioquia en el Reinado Nacional.

Publicidad

“¿Quieres ser Señorita Antioquia?”, le preguntaron y ella contestó:

“Claro que sí. Me gustaría presentarme, pero el primer paso es intentar cambiar las reglas del certamen o, por lo menos, legalmente demostrar que somos mujeres y que sí estamos aptas para participar. Si tu documento dice que eres mujer, deberías estar legalmente en el derecho de participar en un concurso de belleza nacional…Sin embargo, este año no puedo aspirar a ser Señorita Antioquia, pues me voy para Nueva York con la agencia que me contrató porque voy a ver si puedo presentar el casting para Victoria's Secret”, aclaró Mara.

Te puede interesar: ¡Le sacaron la RABIA a Mara! Así respondió cuando le preguntaron por Nicolás

También insistió en que los concursos de belleza en todo el mundo deberían renovarse y pensar en tener representantes trans en sus certámenes, tal y como ocurre con la Miss Chile que concursará en Miss Universo.

Publicidad

Vea la entrevista completa AQUÍ