¡Regia y COSTOSA! Kylie Jenner es la multimillonaria más joven del mundo, según Forbes

Kylie Jenner, una de las hermanas de Kim Kardashian, fue catalogada como la multimillonaria más joven del mundo con fortuna acumulada de 1.000 millones de dólares en el banco, según la revista Forbes. Incluso, la bella joven de 21 años rompió el récord del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien tenía 23 años cuando llegó esa misma cifra.

Su fama arrancó cuando salió en el programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' y desde ahí catapultó su carrera como empresaria vendiendo labiales de 29 dólares. Actualmente, su empresa Kylie Cosmetics tiene un valor que oscila en unos 900 millones de dólares.

Además de su fortuna, Kylie tiene más de 200 millones de seguidores en Instagram y posee innumerables lujos como una colección de autos último modelo (valorada en unos 5 millones de dólares). Incluso, su esposo le obsequió un Ferrari de 1,5 millones de dólares, pero también tiene otros tres de distintos colores valorados en $300.000, un Mercedes G-Wagon valorado en $225,000 y su Lamborghini Aventador de $400,000.

Kylie compró su primera mansión de 16 millones de dólares a los 18 años. Algunas de sus propiedades tienen gimnasio, biblioteca, sala de vinos, cine en casa, salón de belleza con sillas giratorias con una decoración inspirada en Barbie, entre otros lujos.

La menor de las Kardashian Jenner ha viajado a los lugares más exóticos hospedándose en los mejores hoteles del mundo y tiene un gran armario con prendas de su diseñador.

