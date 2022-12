Revelan imágenes del grave accidente de la agrupación de Jhonny Rivera

Para nadie es un secreto que Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos que hay en el mundo musical en Colombia y es que no es para menos, pues con su sencilla forma de ser se ha sabido ganar el cariño de sus millones de fans.

Hace algunos días el cantante de música popular reveló por medio de sus redes sociales que su grupo de músicos había sufrido un grave accidente en la zona conocida como La Línea.

Publicidad

El artista contó que su equipo de trabajo tuvo que viajar por tierra debido a que no había cupo en el avión. De esta forma, tres camionetas emprendiendo el viaje en caravana para lograr llegar hasta Yopal, Casanare, sin embargo, un fuerte choque se presentó en el camino.

Jhonny Rivera dijo en su momento: "Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas".

Asimismo, el intérprete de 'El Mujeriego' contó que por suerte sus músicos habían resultado ilesos: "Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado".

"La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos", finalizó diciendo el cantante risaraldense.

Publicidad

Jhonny Rivera mostró por medio de las historias en su cuenta personal de Instagram, como había quedado la camioneta de su agrupación y allí quedó en evidencia que toda la parte delantera quedó destruida.

Por el momento no se conoce a profundidad qué fue lo que sucedió, perolo único cierto es que el cantante pudo cumplir con su compromiso y deleitó a cintos de seguidores que lo esperaban en Yopal, Casanare.

Publicidad

Camioneta de los músicos de Jhonny Rivera /Foto: Instagram Jhonny Rivera

Cómo hacer un estadio con comida