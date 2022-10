¡Revivió el amor! Mauro Urquijo confirmó que volvió con su expareja Gabriela Isler

María Gabriela Isler y Mauro Urquijo volvieron a ser tendencia durante el pasado fin de semana luego de que brindaran una entrevista en el programa 'La Red' de Caracol Televisión donde confesaron que volvieron y se están dando una nueva oportunidad en el amor.

Durante la charla Mauro dijo: "Mi futuro se limita a mi presente, porque voy viviendo el día a día. Ahora hemos estado hablando, ya hemos arreglado las cosas hay que seguir adelante, hay que seguir luchando".

Por su parte María Gabriela Isler aseguró que es la última oportunidad que le da a su esposo y que están viviendo juntos en la ciudad de Bogotá.

Recordemos que hace varios días surgió el rumor que los habían visto en una discoteca y aunque no se les veía en un momento romántico sí estaban compartiendo la misma mesa.

Respecto a esto Urquijo e Isler confirmaron que allí fue el lugar en el que se reencontraron luego de 8 meses de distanciamiento durante un evento de amor y amistad. Luego de hablar sobre la relación, ambos estuvieron de acuerdo con regresar y volver a intentarlo.

Así mismo, es importante recalcar que María Gabriela Isler en su momento habló con Yina Calderón de Mauro Urquijo y aseguró que él estaba hablando mal de ella y de lo que fue el matrimonio: "Fue tan desagradecido ese hijuep$#%… Malp&%# ese, me pagó mal. Ahora dice que no es gay. Después de comerme tres años, ahora no es gay".

También durante una entrevista con el programa 'Lo sé todo', Isler habló sobre quien ahora es de nuevo su pareja: "Él estuvo fue íntimamente conmigo, con una mujer. ¿por qué dice que no estaba lúcido cuando se metió conmigo?".

Continuó diciendo: "Si vemos los capítulos anteriores, en todas las entrevistas, todos concuerdan con el mismo patrón que dice: ‘Yo me enamoré de María Gabriela no porque me haya dicho que era una mujer trans, sino fue por verla me pareció una mujer’. Entonces, él ahora se quiere lavar las manos y colocar su orientación sexual quizás para conseguirse una mujer".

Por lo visto la pareja se perdonó todo lo que dijo durante los meses de separación y miran al futuro con esperanza y ganas de que todo vuelva a funcionar.

