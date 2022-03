Rubén Blades, a punta de rap, se unió a la tiradera de Residente y J Balvin

La tiradera entre el puertorriqueño Residente y el paisa J Balvin ha dado mucho de que hablar, tanto es así, que varios artistas a nivel nacional e internacional han opinado al respecto.

Uno de ellos fue el cantante de salsa Rubén Blades, quien hace poco compartió un video en su cuenta de Instagram , en el que se puede ver que está rapeando y le envía un contundente mensaje no solo a Residente y J Balvin, sino que deja un buen mensaje para todas las personas.

Publicidad

Al principio el artista dice: "Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y es el conflicto ajeno, hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano".

Continuó diciendo: "Cuando a veces la rabia, a mi razón enrosca; me digo Rubencito, águila no caza mosca. No es amor y cariño, es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor".

Publicidad

Luego lanzó un consejo: "Hay una verdad vieja, que solo el bueno aprende: que el oro jamás compra, a quien su alma no vende. Al ánimo caldeado es mejor darle fin, cálmense escuchando el álbum del año ‘Salswing’... No le pongan atención a esas cosas".

El video se viralizó rápidamente en toda las redes sociales y miles de usuarios aplaudieron las palabras del panameño.

Publicidad



Hasta el momento ni J Balvin ni Residente se han pronunciado el respecto.

Recordemos que la pelea entre los artistas comenzó cuando J Balvin pidió hace algunos meses bicotear unos premios Grammy, tema que enojó mucho a René Pérez y lo criticó con un video en sus redes sociales.