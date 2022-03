Hombre mató a su hijo pensando que era un ladrón que estaba entrando a su casa

Un hombre de 51 años mató a su hijo de un disparo en la cabeza, luego de escuchar algunos ruidos en el techo de su casa.

Eduardo Luján estaba durmiendo, pero en medio de la noche se despertó por los fuertes ruidos que estaba escuchando, sin pensarlo dos veces buscó su arma y salió para ver lo que estaba sucediendo.

Publicidad

Arriba del techo de la casa, el hombre vio una silueta de una persona y de inmediato activó su arma y disparó contra el sujeto, contando con la mala suerte de que era su hijo y la bala le impactó en la cabeza.

Eduardo Luján entró en una crisis al enterarse que a quien le había disparado era a su hijo Maycol Lautaro de tan solo 19 años.

Publicidad

Este hecho sucedió el pasado miércoles cerca de las 5 de la mañana en el barrio Villa 9 de Julio, en la ciudad de Córdoba, en Argentina .

Pocos minutos más tarde una ambulancia llegó hasta la casa del hombre y se llevaron de emergencia al joven, quien tenía una herida en su cráneo y lamentablemente el jueves perdió la vida, debido a la gravedad del disparo.

Publicidad

Una tía de la víctima dio una entrevista al medio de comunicación radio Mitre Córdoba y allí dijo: "Él (por Eduardo Luján) sintió ruidos en el techo y salió desesperado pensando que le estaban por entrar a robar. Le disparó (a Maycol) pensando que era un ladrón; nunca pensó que era el hijo".

La investigación de este caso quedó en manos del fiscal Horacio Vázquez, quien imputó al padre por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Sin embargo, el hombre de 51 años está libre, ya que "con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, no se ha podido determinar una agravación en la situación procesal", indicó el fiscal a Cadena3.com.

Publicidad

Así mismo dijo que "Con el transcurso de las horas, se fue aclarando esta confusión y se determinó que no hubo méritos para sostener la detención, por eso fue liberado. Está imputado por 'homicidio agravado por el uso de arma de fuego', no calificado por el vínculo porque no hay elementos suficientes para demostrar que él supiera que mataba al hijo".