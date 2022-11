Sara Corrales está involucrada en nuevo caso de supuesta infidelidad

Desde hace algunos días comenzó a crecer el rumor de que Sara Corrales habría sido la causante de la posible separación entre el actor Gabriel Soto y su prometida e Irina Baeva. Aunque la pareja ha desmentido su ruptura en varias oportunidades, los medios mexicanos siguen insistiendo en que la distancia entre ellos dos cada vez es más notoria.

Todo comenzó cuando Sara y Gabriel fueron filmados muy 'acaramelados' bailando durante una grabación de la telenovela 'Mi camino es amarte', donde la colombiana hace el papel de la novia de Gabriel.

Publicidad

Luego de estos rumores y de que se dijera que al parecer Corrales sería la responsable del supuesto divorcio, ella salió a hablar al respecto y explicó qué fue lo que sucedió y porque estaba bailando con su compañero de set.

"Nos atacamos de la risa (...), en especial por el titular superamarillista. Fue en medio de la grabación, cuando yo estoy caracterizadísima de Úrsula y él de Memo; es decir, fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro. De pronto empezó a llover y todos nos metimos al salón, y yo que soy buena colombiana y pongo a bailar a todo el mundo, conecté mi celular a la bocina que había ahí y dije: ‘Bueno ya, a bailar todos'", aseguró Sara a 'De Primera Mano'.

Así mismo, la actriz aseguró que le parece de muy mal gusto que la información se distorsione, pues no eran los únicos que estaban bailando en la reunión, pues todo el elenco disfrutaba de la música mientras pasaba el mal clima y así poder seguir con las grabaciones: "Y dos meses después sale un titular: ‘Se filtra video clandestino de Sara bailando con Soto’ y todos éramos así como: ‘¿Es en serio?’. Así que no, pues esa mujer misteriosa, no soy yo".

¡Crecen los rumores! 😳❤️ Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente 😏 ¿Saldrá del mercado del usado? 💙 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

Sara Corrales aseguró que está acostumbrada a que salgan chismes de ella en los medios y es algo que ya no le afecta: "Toda mi vida he tenido que batallar con los medios y rumores, y uno se acostumbra esas cosas. [Gabriel Soto] es mi pareja en la novela, grabamos hasta 30 escenas diarias, por lo que hablo mucho con él y con los actores con los que me toca interactuar. Hemos hecho un gran equipo".

Publicidad

#QuéVivaElChisme | Sara Corrales aclara supuesto romance con Gabriel Soto 😱👇 pic.twitter.com/3zNk2KAazD — VivalaviMx (@VivalaviMx) November 7, 2022

Te puede interesar:

Trucos para eliminar malos olores de la casa