Sara Uribe confesó las adversidades que enfrentó luego de separarse de Fredy Guarín

La modelo y presentadora Sara Uribe figura como una de las mujeres más hermosas y carismáticas de Colombia. Su relación con el futbolista Fredy Guarín fue una de las más polémicas pero también más admiradas por muchos seguidores de la paisa.

Sara estaba muy enamorada y fruto de su idilio nació Jacobo. La vida de la paisa, a través de las redes sociales parecía perfecta pero lo cierto es que como cualquier mortal, en ciertos episodios de su andar ha tenido que enfrentarse a las adversidades.

Una de ellas, tomar la decisión de separarse del futbolista y regresar al país para empezar de cero.

A través de sus redes sociales, Sara abrió su corazón y compartió algunos detalles que se tenía bien guardados de cuando abandonó Brasil acompañada de su hijo y Natalia, la mujer que le ayudaba.

“Yo le dije: ‘Nata, no hay ni una cuchara’. No sé cómo va a hacer nuestra vida. Ella respondió: ‘Vámonos’. No sabíamos a dónde íbamos a llegar. Yo tenía un dolor en el alma y lloraba mucho en el avión. Se me caía la vida. Se me derrumbaba. Tener que dejar a alguien amándolo con todo mi ser y mi corazón. Dejar una vida que para muchas personas era de ensueño y venirme con lo que teníamos. Yo pensaba qué cara le doy al mundo. Cómo le digo que debo volver a empezar. Me sentía enferma".

Y es que según lo relató la mujer, ella no tenía ni siquiera donde llegar. Su salvación fue un amigo que le prestó un apartamento el cual no estaba amoblado, pero en su situación era mejor eso que nada.

Para comunicarse lo hacía a través del celular de Natalia, pues ella ni siquiera tenía uno. Es por eso que intentó negociar que le regalaran uno a cambio de publicidad, pero de acuerdo a sus declaraciones, las marcas se negaban.

Nadie quería trabajar con ella, y para completar, según la modelo, habían personas que la odiaban.

Sin embargo dice un famoso refrán que después de la tormenta sale el sol. Y para Sara finalmente salió, pues cuando menos pensó ya tenía varios contratos que le permitieron reorganizar su vida.

