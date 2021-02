Sara Uribe reveló que subió diez kilos y está más feliz que nunca con su cuerpo

La empresaria y modelo paisa Sara Uribe está que no se cambia por nadie, pues está disfrutando de la maternidad con su hijo Jacobo y dice estar en el mejor momento de su vida, pues se siente feliz con su cuerpo.

La presentadora respondió a las preguntas de sus seguidores en una dinámica de Instagram y un admirador le preguntó sobre su estatura y su peso, pero ella no dudó en contestar.

"¿Cuánto mides y cuánto pesas Sara?", le preguntó alguien en Instagram y ella respondió más feliz que nunca.

"Como les parece que estoy muy feliz porque estoy pesando 64 kilos, osea subí 10 kilos. Estoy gordita", dijo entre risas. No obstante, le pidieron tips para subir de peso y ella no tuvo reparos en confesar que "ahora come de todo".

"La energía es muy importante, las personas que te rodean, dormir tranquila, vivir feliz, recuperar la vida. Tu piel cambia, tus uñas, tus pestañas, tu cabello, tus nalguitas se ponen más grandes, tus piernitas", dijo contenta Sara Uribe.

La presentadora disfrutó hace poco de una noche romántica en un hotel y hasta se dio un baño de espuma , por eso muchos se preguntan quién será el hombre que se robó su corazón.