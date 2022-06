¡Se cansaron de intentarlo! Lina Tejeiro revela que volvió con Andy, pero de nuevo no funcionó

La actriz Lina Tejeiro sorprendió a más de un seguidor al abrir su corazón completamente y hablar de su relación con Andy Rivera asegurando que en el pasado mes de marzo de este año le pusieron punto final al romance.

La hermosa influencer volvió a abrir su canal de YouTube en el que comparte videos de todo tipo, pero el último que publicó se ha robado la atención de miles de internautas ya que contó muchas cosas de su vida que hasta este entonces habían sido privadas.

Lina Tejeiro se dejó entrevistar de su manager, Claudia Serrato, quien de profesión es comunicadora social y periodista. Al principio de la charla Claudia le aseguró que no le iba a preguntar lo que siempre habla en diferentes entrevistas, sino que iba a ir más allá para poder conocer a la Lina Tejeiro que tiene muchos secretos.

En el video se puede ver que ambas están sentadas en el patio de la gran casa de Lina Tejeiro y mientras toman un vino la actriz comienza a recordar como fueron sus inicios en la televisión, con su papel de Sammy en la recordada telenovela 'Padres e hijos', el momento de su vida que se fue a vivir a Argentina huyendo de diferentes situaciones en Colombia , cuando regresó al país "con el rabo entre las patas" tocando puertas para nuevos proyectos y muchas situaciones más.

Pero sin lugar a dudas lo que más ha llamado la atención es cuando Claudia Serrato le pregunta por Andy Rivera. Entre risas Lina dice: ""Ay juepucha... Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona importante en mi vida pero es una pagina que hay que pasar, que hay que soltar...".

Luego la actriz comienza a recordar que Andy le enseñó la humildad, sencillez y él la ayudó a volver a poner los pies sobre la tierra y la llevó a la realidad de la vida.

Continuó: "Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo de este año intentado, remando tratando de reconstruir", en ese momento su manager dice: "Sí eran los tenis de Andrés", haciendo referencia a los fuertes rumores de que la pareja estaba en Miami .

"Sí queríamos escribir una historia con un final feliz pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla pues no lo fuerces. Cuesta entenderlo, pero para recibir hay que soltar y soltar no significa perder" aseguró Lina Tejeiro.

Para finalizar, la actriz le hizo un pedido a sus seguidores en las redes sociales : "Lo querré toda mi vida... y es hora de pasar la pagina queridos seguidores, no más, no más, gracias".

Como era de esperarse, el video en YouTube explotó en visitas y miles de sus fans aplauden la gran mujer en la que se ha convertido Lina Tejeiro con el paso de los años.