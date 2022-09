Yeferson Cossio recientemente dio inició a una nueva aventura al tomar la decisión de irse a vivir a Japón, ya que su cultura le llamó la atención desde que era un niño, por lo que al llegar al nuevo país sus millones de seguidores han mantenido al tanto de todo lo que hace.

Recientemente, el reconocido influencer hizo una publicación que encendió las redes sociales e impacto a sus fanáticos, donde se preguntaron si sería padre, ya que la foto muestra una prueba de embarazo y una carta con un mensaje, pero Cossio no puso ninguna descripción.

Muy a su estilo, Yeferson quiso bromear luego de compartir la inesperada noticia en su cuenta secundaria de Instagram de la foto de un peluche, la prueba positiva y la nota que decía: “Hola, papá! Nos vemos en el 2013”, lo que hizo que todos se preguntaran con quién el influencer tendría un bebé.

El post desató una gran oleada de especulaciones por parte de sus seguidores, por lo que, el influencer tuvo que desmentir todo lo que estaban diciendo sus fans al hacer otra publicación en las historias de Instagram, aclarando toda la situación.

“Obviamente, no soy yo quien será papá, sino uno de mis amigos. Me puse muy feliz, me envió la foto pasada por WhatsApp diciéndome: “Serás tío”. De la emoción , olvidé aclarar eso en la imagen pasada”, escribió en la publicación Yeferson Cossio.

Por otro lado, el antioqueño no ha parado de compartir en su cuenta oficial de Instagram todas sus experiencias en Japón, mostrando lugares, lo que hace en su diario vivir, el cómo se está adaptando al nuevo lugar y su cultura.

Aparte no ha dejado de interactuar con sus seguidores respondiendo las diferentes preguntas curiosas que le hacen sobre lo que está viviendo al otro lado del mundo y del cómo ha sido el cambio de Colombia a Japón, manteniendo al tanto de todo a sus fanáticos.

