Desgarrador llanto: Nelson de Jesús, el artista que conmovió con su historia en La Voz Senior

La Voz Senior llegó pisando fuerte en su primer capítulo a los hogares colombianos. Una de las presentaciones que despertó todo tipo de sensaciones fue la de Nelson de Jesús, quien derrochó talento en la 'Audición a Ciegas', pero que rompió el corazón de más de uno con su conmovedora historia de vida.

El hombre de 72 años escogió para su debut la canción 'En el juego de la vida', de Raymundo Medina., tema que lo llevó a la siguiente etapa; sin embargo, antes de tanta dicha contó cómo descubrió su talento; empezó cantando en los buses.

"Mis lágrimas no son de tristeza, mis lágrimas son de una inmensa alegría, de haber podido llegar hasta este lugar, un lugar que yo añoraba, pero las circunstancias no me lo permitieron", comentó Nelson de Jesús tras conocer la aprobación de los jurados.

Y agregó: "Ahora, le agradezco enormemente al Canal Caracol, a este magno programa, que me han brindado esta grandísima oportunidad. Hoy por hoy he culminado un sueño y gracias le doy a mi padre de la gloria".

Al instante, Nacho lo corrigió y le expresó con ánimo que contrario a lo que pensaba aquí empezaba su sueño.

Por su parte, Nelson de Jesús no tardó en agradecer por la oportunidad y expresar su deseo de hacer parte del equipo de Kany. Sin embargo, a su salida de la tarima, Nacho desbordó en llanto junto a Cepeda.

"O sea, yo le pido a dios llegar a esa edad, siempre le he dicho que quiero una vida larga, pero con tanta vuelta que da la vida, uno no sabe si llega a esa edad solo (...) Ojalá su vida cambie", dijo entre lágrimas.

A su vez, Andrés Cepeda recordó que parte del programa es cambiarle la vida a personajes como el señor Nelson de Jesus. La presentación se convirtió en una de las más aclamadas de la noche.

