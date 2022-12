¿Sería el Espíritu Santo? 'El puma' aclaró si a los 77 años va a ser padre de gemelos

El cantante venezolano conocido como 'El puma' José Luis Rodríguez hizo un live con la talentosa cantante Natalia Jiménez y aprovechó para desmentir, entre carcajadas, que vaya a ser padre a los 77 años.

'El puma' bromeó con el rumor que desde hace varios días está en redes sociales y señaló que es mentira.

"Yo no sé de dónde salió esa noticia. Le tuve que preguntar a Carolina- ¿tú estás emabrazada?- Y me dijo- que yo sepa no. A no ser que sea el Espíritu Santo que vino del cielo y me preñó", dijo el puma ante las risas incontenibles de Natalia Jiménez.

Con sarcasmo y de forma graciosa 'El puma' dijo que lamentaba desilusionar a los fans.

"Les prometo una cosa. Yo personalmente voy a seguir intentándolo, voy a esforzarme día y noche, me voy a meter dos litros de testosterona para ver si puedo complacer a la gente y que podamos tener gemelos", dijo.

