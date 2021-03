Sharon Stone reveló que fue abusada sexualmente por su abuelo cuando era niña

Por medio de su reciente libro de memorias, llamado The Beauty of Living Twice, la hermosa actriz sudafricana Sharon Stone reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo. Por si fuera poco, mientras trabajaba como actriz un productor la presionó para tener sexo con un actor.

En el libro, Stone relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras una grave hemorragia cerebral que padeció en 2001 y las dificultades que tuvo para regresar a la industria del entretenimiento.

Asimismo, la actriz contó que siendo menor de edad fue accedida sexualmente por su abuelo materno.

Además, denunció que un productor la presionó para que tuviera sexo con un actor, esto con el supuesto fin de conseguir más química ante las cámaras.

A sus 60 años, y con 40 años de carrera artística, la legendaria actriz de Meadville, Pennsylvania, se confesó sobre los problemas que ha tenido que afrontar en Hollywood , además de otros problemas de su vid íntima.