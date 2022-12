¿Son novios? El cantante que se TATUÓ la cara de Belinda cuenta la verdad

La hermosa cantante mexicana Belinda ha sido noticia estos días por una presunta relación sentimental que tendría con el cantante popular Lupillo Rivera.

A esto se suma un tatuaje que se hizo Lupillo del rostro de Belinda en su brazo. Después de este episodio los rumores se incrementaron, todos aseguraban que ambos tenían un noviazgo y que hasta pensaban en casarse.

Publicidad

Te puede interesar: BELINDA cenó en un restaurante de Cali y cantó a todo pulmón

Sin embargo, Lupillo Rivera decidió poner fin a las especulaciones a través de un video en su cuenta de Instagram en el que aclaró la verdad.

"Belinda y yo nunca hemos sido novios, simplemente somos amigos. Nos conocimos en La Voz México, salimos a diferentes partes...pero nosotros solo somos grandes amigos. No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, que me le digan cosas feas porque es una dama. Considero que es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida", señaló Lupillo.

También se refirió al tatuaje que se hizo del rostro de Belinda.

Publicidad

"Si existe el tatuaje y me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, algunos se han tatuado su rostro y ella me retó y decidí hacérmelo. Es mi brazo, es mi cuerpo, me puedo tatuar lo que quiera y nadie me debe decir nada. Yo creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella que he conocido en mi vida", aclaró Lupillo.