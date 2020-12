“Tenemos un pequeño pollito en camino”: Valerie Domínguez anunció que está embarazada

Por medio de un video corto video y acompañada de su pareja Juan David ‘El Pollo’ Echeverry, Valerie Domínguez confirmó que está embarazada.

Aparte de publicar esta grabación, la modelo y presentadora posteó un texto que decía: "Si bien dicen que ‘sorpresas te da la vida’... nunca me imaginé cerrar este año con una noticia como esta: Tenemos un pequeño pollito en camino".

En el audiovisual, Valerie Domínguez lució un vestido rosado muy lindo que dejaba al descubierto su fino y atractivo estilo. ‘El Pollo’ Echeverry vistió con una camisa azul cielo, y un pantalón formal.

Aprovechando que estamos en épocas navideñas, Valerie Domínguez colocó de fondo la canción de Mariah Carey ‘'All I Want For Christmas Is You’.

Muchos allegados, famosos y seguidores, comentaron la publicación que ya cuenta con más de 109.000 ‘corazones’.

"Felicitaciones, qué bendición", escribió Kimberly Reyes, la presentadora Mafe Romero le dijo: "Morí de emoción". Otras celebridades como Gabriela Tafur y Laura Peñuela la felicitaron.

Sus seguidores también le enviaron mensajes como: “Hasta que al fin dio la tan esperada noticia”, “Hermosa te felicitamos”, “Dios te bendiga por esa bendición que viene en camino”.