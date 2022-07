"Tiene biopolímeros", le dicen a Yailin por foto mostrando la cola al natural

Yailin de nuevo dio de qué hablar al filtrarse en las redes sociales una foto en la que se le ve disfrutando de unas vacaciones con su esposo, el cantante Anuel AA.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de miles de usuarios fue la imagen en la que se le ve la cola a la artista al natural, pues recordemos que varios internautas en diferentes oportunidades han dicho que ella usa Photoshop en las imágenes de sus redes para verse perfecta y sin imperfecciones.

Allí está Yailin de espaldas y sus glúteos tienen algunos morados y celulitis, algo que es muy normal en las personas.

La publicación se viralizó y miles de usuarios de Instagram opinaron diciendo que tenía biopolímeros, mientras que otros la apoyaron diciéndole que así también se veía hermosa: "Que envidiosos, una mujer como tú y como yo,con imperfecciones.", "Eso demuestra q no existen las mujeres "perfectas" solo reales hartas de celulutis 😂", "Pues yo no le veo nada malo", "😂😂Tiene biopolimeros", y muchos más.

Recordemos que la pareja siempre está en el ojo del huracán. Hace poco se viralizó un video en el que queda en evidencia el mal momento que vivieron durante uno de sus conciertos.

En la filmación se puede ver que ambos estaban en el escenario y de un momento a otro el puertorriqueño mencionó el país de su pareja, quien lo acompañaba allí, a lo que el público respondió gritando el nombre de Karol G.

Algunos segundos más adelante, Anuel vuelve a gritar el nombre de un país y los asistentes al show de nuevo mencionan a la paisa.

Ante esta incómoda situación, Yailin solo sonreía, pero se le veía algo incómoda.

El video fue rescatado por la cuenta llamada Rastreandofamosos y allí varios internautas dejaron sus comentarios: "La gente si es pesada ! No entiendo por qué la gente se aferra tanto a él pasado y más si no es de ellos 🥱 que pesar con esa muchacha lo que tiene que vivir por las pasiones de la gente", "Hay niveles de niveles", "Seguramente los que gritan Karol G no son fanáticos de ella, solo es gente que tiene odio en su corazón y eso es lo que botan por la boca".